30 ألف اختبار للأغذية

نفَّذت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة مختبر سلامة الغذاء بوكالة الخدمات 3737 زيارة ميدانية، خلال العام الماضي 2024م؛ وذلك لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين والمقيمين. وأوضح وكيل الأمين للخدمات، الدكتور محمد بديوي، أن المختبر يشمل عدة وحدات، منها وحدة المختبر المتنقل، حيث يقوم بعمل جولات يومية على أماكن بيع الأغذية الطازجة والمصنعة والمطاعم والمخابز. مبينًا أن الزيارات أسفرت عن مصادرة 5527 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وإتلافها بالكامل، مشيرًا إلى أن الأمانة أجرت 8138 اختبارًا ظاهريًا، و3402 اختبارٍ لزيت القلي، و 3134 اختبارًا لطازجية اللحوم، و432 اختبارًا للسمك، و10215 اختبارًا لدرجة حرارة الأغذية بالغرس، و11715 اختبارًا لدرجة حرارة الأغذية بالأشعة، وخضعت 1374 عينة لتحليل ميكروبيولوجي، و2576 عينة لتحليل كيميائي، وأظهرت النتائج وجود 350 عينة ميكروبيولوجية و 134 عينة كيميائية غير متطابقة مع المواصفات.



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