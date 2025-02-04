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حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع جدة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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