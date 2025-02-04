شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. استمرار الأمطار الخفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

سحب رعدية ممطرة

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن حالة الطقس من استمرار الأمطار الخفيفة خلال فترة المساء ليلة الثلاثاء/الأربعاء، على منطقة مكة المكرمة.وتستمر الأمطار حتى الساعة 1 من صباح يوم الأربعاء.ويشمل التنبيه العاصمة المقدسة والكامل والطائف ورهاط ومدركة والجموم وبحرة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.



في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.