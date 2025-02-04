شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 94 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (94) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.