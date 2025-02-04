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شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 94 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (94) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
الإبلاغ عن المخالفات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام