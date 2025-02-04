شكرا لقرائتكم خبر عن 278 ألف مستفيد من النقل السريع بساحات المسجد النبوي خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

نسبة الإشغال





الدمام - شريف احمد - نقلت الكوادر المقدمة للخدمات الميدانية بالمسجد النبوي أكثر من 278 ألف زائر عبر ساحات المسجد النبوي بواسطة وسائل النقل بالعربات الكهربائية، ضمن منظومة الرعاية والدعم التي توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي للمصلين والزائرين على مدار العام.وأظهرت إحصائية أصدرتها وكالة القياس والجودة والريادة والإبداع والتميّز المؤسسي بالهيئة عن مجمل الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي خلال شهر يناير الماضي أن 37664 زائرًا من مختلف الجنسيات استفادوا من خدمة "إعارة العربات المتحركة" لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال للوصول إلى وجهاتهم في أرجاء المسجد.بيّنت الإحصائية أن نسبة إشغال الأماكن المخصّصة للصلاة في المسجد النبوي بلغت 89% خلال شهر يناير الماضي، وأدى خلاله الصلاة في الروضة الشريفة 660507 زوار إضافة إلى 600446 زائرة من جنسيات متعددة، كما تشرّف 2.554.215 زائرًا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما، وفق ضوابط وترتيبات الحجز عبر التطبيقات المعتمدة.وبلغت كمية مياه زمزم المستهلكة في المسجد النبوي خلال شهر يناير الماضي 4390 طنًا عبر مختلف مصادر سقيا المصلين التي توفرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، في حين قدمت للصائمين في المسجد النبوي 654923 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين داخل المسجد.خدمة التواصلبيّنت الإحصائية، أن 128 حالة مرضية تم التعامل معها داخل المسجد النبوي ونقلها للمنشآت الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة خلال الشهر الماضي، كما استفاد من خدمة التواصل بعشر لغات - غير العربية - بالمسجد النبوي 41376 زائرًا تم إرشادهم وتوجيههم في مختلف النواحي الشرعية والإرشادية عبر وسائل التواصل المتاحة.كما حضر 65589 زائرًا الدروس العلمية المقامة داخل المسجد النبوي وعبر قنوات البثّ الإلكترونية - عن بعد - في حين استقبلت مكتبة المسجد النبوي 66847 زائرًا للاستفادة من خدمات التعريفية والمطالعة التي توفرها للباحثين والدارسين في مختلف المجالات العلمية والشرعية.