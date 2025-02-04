انطلاق النسخة الثانية من الهاكاثون العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025م

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس أحمد بن سلیمان الراجحي، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، عن انطلاق النسخة الثانية من الهاكاثون العالمي للسلامة والصحة المهنية لعام 2025، الذي ينظمه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع جامعة أم القرى، تحت شعار “ نبتكر المستقبل السلامة والصحة المهنية"، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الابتكار في تحسين بيئات العمل وجعلها أكثر أمانًا وصحة.

ويهدف هاكاثون السلامة والصحة المهنية إلى إيجاد حلول مبتكرة وفعالة للتحديات التي تواجه سلامة وصحة العاملين في بيئات العمل واستقطاب أصحاب الأفكار الإبداعية من المشاركين والتعاون معهم في سبيل تطوير حلول عملية ومستدامة تسهم في جعل أماكن العمل أكثر أمانًا وكفاءة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المبدعين لعرض مشاريعهم أمام المستثمرين وحاضنات الأعمال لتحويل أفكارهم إلى واقع مع تقديم الدعم اللازم لهم لتأسيس وإطلاق مشاريعهم التي تساهم في مواجهة تحديات السلامة والصحة المهنية. كما يهدف الهاكاثون إلى تعزيز التعاون بين المختصين في السلامة والصحة المهنية بمختلف الخبرات العلمية والعملية، وتحفيز التفكير الإبداعي واستثمار التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة التقنية وتحليل البيانات.

كما يسهم الهاكاثون في رفع كفاءات المشاركين من خلال التدريب وورش العمل والجلسات الاستشارية المتخصصة، ويركز على تقديم معالجة قضايا الحماية من إصابات العمل، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية، والتخفيف من الإجهاد الحراري والعمل في البيئات الخطرة مثل المرتفعات والمساحات الضيقة. ويعتبر الهاكاثون العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025 فعالية تجمع بين المبدعين والمبتكرين المتخصصين من مختلف المجالات، حيث يشكل هذا الحدث منصة استثنائية لتطوير المهارات وتعزيز التعاون بين المشاركين. ويتكون الهاكاثون من سبع مراحل رئيسية تبدأ بتسجيل المشاركين، يليها مرحلة الدعم والإرشاد عبر ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تحسين الأفكار المطروحة، ثم يبدأ المشاركون بتطوير مشاريعهم وتقديمها في مرحلة العرض والتقييم، ليقوم لجان التحكيم المتخصصة بتقييم الحلول المطروحة وفقًا لمعايير الابتكار، الجدوى، وأثرها في تحسين السلامة والصحة المهنية. وفي المرحلة النهائية، يتم إعلان الفائزين وتكريمهم، مما يتيح لهم فرصة تطبيق أفكارهم في بيئات العمل الواقعية.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في النسخة الثانية من الهاكاثون يبدأ اليوم 4 فبراير 2025، ويستمر حتى 25 فبراير 2025 ويستهدف المبدعين من طلاب الجامعات والكليات ورواد الأعمال والمهنيين وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة والمبتكرين المحليين والدوليين في مختلف القطاعات. وقد خصص الهاكاثون جوائز مالية بقيمة 150,000 ريال سعودي موزعة على خمسة من ذوي الأفكار المتميزة، إذ حققت النسخة الأولى من الهاكاثون نجاحًا كبيرًا، وتميزت أفكاره المطروحة بالابتكار في مجال استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة لتحسين سلامة العاملين ودعم الصحة المهنية، مع حصولها على دعم مالي واستشاري للمساهمة في تحويل مشاريعها إلى شركات ناشئة ناجحة.