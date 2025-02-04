شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية والسفير السوداني يناقشان مستجدات الأوضاع الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها. العلاقات الثنائية سبق واستقبل نائب وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين