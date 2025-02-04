شكرا لمتابعة خبر عن حارس أمن يتبرع بكليته لمريض لا يعرفه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام حارس أمن يعمل في قسم الكلى بمستشفى الملك سلمان العسكري بالتبرع بكليته لمريض فشل كلوي في بادرة إنسانية ما رأي معاناة المرضى.

وحاول حارس الأمن الذي يدعي “علي” التبرع لمريضة لكنها توفت، وهذا الأمر زاد لديه الإصرار برفع المعاناة عن أي مريض حتى لو كان غريبا لا يعرفه.

وبعد فترة قصيرة قرر علي رفع معاناة مريض بكليته لشخص يدعي “عمر الجهنى”، ودعي حارس الأمن من يستطيع بالتبرع للغير لأنها بادرة حسنة حيث يستطيع أن يهب حياة لشخص أخر.