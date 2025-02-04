شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع ملحوظ في الحرارة وأمطار متوقعة على عدة مناطق بالمملكة والخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الناشط البيئي وعضو جمعية الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق المملكة والخليج ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وأوضح أن هذا الارتفاع سيبدأ من يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 6 شعبان 1446هـ، حيث يُتوقع أن تصل ذروته يوم الخميس، بزيادة تتراوح بين 5 إلى 7 درجات مئوية.

وأشار الحصيني إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، وشمال المنطقة الشرقية.