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ارتفاع ملحوظ في الحرارة وأمطار متوقعة على عدة مناطق بالمملكة والخليج

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ارتفاع ملحوظ في الحرارة وأمطار متوقعة على عدة مناطق بالمملكة والخليج

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الرياض - علي القحطاني - توقع الناشط البيئي وعضو جمعية الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق المملكة والخليج ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

وأوضح أن هذا الارتفاع سيبدأ من يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 6 شعبان 1446هـ، حيث يُتوقع أن تصل ذروته يوم الخميس، بزيادة تتراوح بين 5 إلى 7 درجات مئوية.

وأشار الحصيني إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، وشمال المنطقة الشرقية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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