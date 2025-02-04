السعودية | سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.
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