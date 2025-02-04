شكرا لقرائتكم خبر بدء الاستعدادات لانطلاق مؤتمر TEDx عكاظ الإبداع والابتكار بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية من إمارة منطقة مكة المكرمة تستعد الطائف لاحتضان حدث استثنائي مليء بالإلهام والإبداع من خلال مؤتمر TEDx عكاظ، المزمع انعقاده يوم السبت، الموافق 15 فبراير 2025م، في قاعة المؤتمرات بفندق “أريديوم”، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفكار ملهمة وقصص نجاح مؤثرة بمجالات متنوعة.

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي للمؤتمر، د. فارس بن عبدالله المالكي مشيرا إلى اكتمال الاستعدادات اللازمة لإقامة الحدث بتنظيم من “سفراء رياديون” و”مؤسسة محتوى لتنظيم الفعاليات المؤتمرات.

وأضاف قائلاً: “يسعدنا تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي، واستضافة نخبة من المتحدثين الذين سيشاركون تجاربهم الملهمة والمميزة لتصل إلى العالم عبر منصة TED العالمية، تحت شعار ‘آنية الإلهام’.”

كما ثمّن د. المالكي جهود مقام إمارة مكة المكرمة و محافظة الطائف على الدعم والرعاية، كما وجّه شكره للجان التنفيذية وشركاء النجاح والمتطوعين في تنظيم هذا الحدث العالمي بالطائف.

من جانبه، عبّر رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر، م. معاذ العرابي، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يعكس التطور الكبير الذي تشهده محافظة الطائف بدعم سمو المحافظ للجهود الريادية.

وأضاف: “تحرص اللجنة التنفيذية على تقديم هوية بصرية تعكس عبق الماضي وروح الحاضر، مع إبراز جمال اللغة العربية والثقافة السعودية بأسلوب عصري يلهم العالم.”

تجدر الإشارة إلى أن فعالية TEDx عكاظ هي فعالية حضورية حاصلة على ترخيص رسمي من منصة TED العالمية، التي تُعرف بالترويج للأفكار الإبداعية والمتميزة حول العالم وتتبنى شعار “أفكار تستحق الانتشار " .