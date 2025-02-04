شكرا لمتابعة خبر عن شاب مصري يقوم بتجربة النوم في البر لأول مرة برفقة أصدقائه السعوديين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جرّب وافد مصري مقيم بالمملكة تجربة فريدة من نوعها، حيث استمتع بالنوم لأول مرة في البر، رغم الأجواء الباردة، وذلك برفقة أصدقائه السعوديين.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يقول لصديقه السعودي:” أمي مش هتنام النهارده، مرتاح واحنا هنا في الإجازة، رد على أمي وطمنها “، فيرد الأخير:” إيش دخلني أنا مكلبش أنت ” ويضحك الجميع.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” النوم في البر بالمملكة أكثر أمان من النوم بمصر “، بينما قال آخر : ” ما أحلى اندماج الشعوب العربية معنا .”