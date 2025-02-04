شكرا لمتابعة خبر عن ‎انطلاق حملات أمل التطوعي لإغاثة الشعب السوري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت أولى حملات برنامج أمل التطوعي لإغاثة الشعب السوري، الثلاثاء، حيث تكون البداية بـ 3 حملات في جراحة العظام وجراحة الأورام للأطفال وزراعة القوقعة.

‎وينفذ برنامج «أمل» التطوعي مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، لتقديم الخدمات الطارئة والطبية في سوريا.

‎ويشارك في البرنامج أكثر من 3 آلاف متطوع سعودي، يساهمون في تقديم أكثر من 218 ألف ساعة تطوعية، لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتأمين احتياجاته الملحّة في عدد من التخصصات.

‎ودشّن مركز الملك سلمان، في مقره بمدينة الرياض، اليوم الإثنين، البرنامج، والذي يضم برامج تطوعية وتدريبية لسد الاحتياجات الملحّة في عدد من المجالات، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة على أيدي أطباء سعوديين.