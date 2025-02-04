منع بناء سكن بالمساجد المعاد بناؤها

منعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بناء سكن للإمام أو المؤذن أو أوقاف تجارية على علو المسجد المعاد بناؤه، إذا لم يكن ذلك موجودًا في البناء الأول، ويمكن الاستفادة من بعض أجزاء أرض المسجد المعاد بناؤه التي استغني عنها بعد تعديل القبلة لصالح المسجد كالزوائد التنظيمية.

مخططات معتمدة

حددت الشؤون الإسلامية، حسب الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، 8 مواصفات للأراضي التي يبنى عليها مساجد، أبرزها أن تكون موقوفة للصلاة وقفًا صريحًا، سواء بتخصيصها من الدولة ضمن المخططات المعتمدة أو بنزع ملكيتها لبناء مسجد عليها، أو بوقفها من شخص من ملكه الخاص، إلى جانب أن إصدار سماح من الوزارة لبناء المسجد للتأكد من المعايير الشرعية، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية الأخرى من البلدية وغيرها.

تحديد المسافة

اشترطت الوزارة وجوب خلو الأرض المراد قيام مسجد عليها من أي قبر قديم أو حديث، كذلك يجب ألا يكون في قبلة المسجد مقبرة ألا يكون بينها وبين المسجد ممر أو طريق، كما اشترطت أن تكون الأرض مناسبة للمسجد وملحقاته، وواقعة باتجاه القبلة بدون انحراف لتلافي الهدر في المساحة بسبب انحراف القبلة، ولا يبنى مسجد بجوار مسجد آخر، ويرجع في تحديد المسافة بين المساجد للمعايير التخطيطية للمساجد، ويستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة الفعلية إلى بناء مسجد تقل المسافة بينه وبين أقرب مسجد عن تلك المعايير بتقرير معتمد من الوزارة، كذلك يجب أخذ موافقة المجاورين لموقع المسجد المستهدف إذا لم يكن المكان مخصصًا مسجدًا ضمن المخططات المعتمدة، كذلك يفضل تجنب ملاصقة المسجد للمباني المجاورة ما أمكن.

الهدم والبناء

وضعت وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد شروط لاستثناء هدم المساجد وإعادة بنائها، منها أن يكون المسجد آيلا لسقوط أو يشكل ضررًا على المصلين، وكذلك في حالة ضيق المسجد بالمصلين، ولا يمكن توسعته إلا بالهدم وإعادة البناء، ووجود انحراف كبير في قبلة المسجد لا يمكن تعديله من الداخل إلا بالهدم وإعادة البناء، فضلا عن انتفاء الجدوى من الترميم لكثرة حدوث المشاكل فيه أو زيادة تكلفة الترميم.

شروط لبناء وترميم المسجد

- عدم اقتطاع جزء من أرض المسجد المعاد بناؤه لبناء ملحقات.

- ألا تبدل أرض المسجد المعاد بناؤه بغيرها من المواقع القريبة.

- خلو الأرض من أي قبر قديم أو حديث.

- ألا يكون في قبلة المسجد مقبرة.

- مناسبة الارض للمسجد وملحقاته وواقعة باتجاه القبلة.

- لا يبنى مسجد بجوار مسجد آخر.

- أخذ موافقة المجاورين لموقع المسجد المستهدف.