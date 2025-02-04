إضافة صنفين للسفر الرمضانية بالمسجد النبوي

سمحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، لمقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان هذا العام، بإمكانية إضافة صنفين على المكونات الأساسية التي تتمثل في التمر والخبز والزبادي والدقة المدينية ومناديل مغلفة وماء، واشترطت الهيئة أن تتكون الإضافات من المكسرات أو الكب كيك أو فطيرة أو معمول أو قشطة أو تمر محشي.

شركات معتمدة

دعت الهيئة مقدمي خدمات الإفطار إلى تحديث البيانات كشرط أساسي لاستمرار الخدمة على أن يتم التعاقد مع شركات إعاشة والالتزام بالشروط والأحكام، وأطلقت بوابة تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي، وسيتم إرسال قائمة الشركات المعتمدة بعد تحديث البيانات لإتمام التعاقد وإصدار التصاريح. وألزمت شركات الإعاشة المعتمدة بالحصول على تصريح كأحد الشروط الرئيسية للتعاقد وتوفير الوجبات الغذائية، كما طالبت الشركات بالتواصل مع المنسق في المسجد النبوي أثناء استلام الوجبات لإيصالها ونقلها لموقع سفرة الإفطار.

تحليل المخاطر

وضعت الهيئة مجموعة من الطلبات على شركات الإعاشة تمثلت في أن تمتلك شركة الإعاشة مقرًا داخل نطاق المدينة المنورة، من خلال رخصة الإنشاء وتكون شركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وتحمل تراخيص سجلات سارية المفعول، وألا تقل مساحتها مع المرافق التابعة لها عن 600م2، وتتوفر لدى الشركة مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف لا تقل عن 65م3، مع توفير سيارات مرخصة ومخصصة لنقل الوجبات مبردة تحافظ على برودة من 7-10 درجات مئوية، بما لا يقل عن ثلاث سيارات مع توفير عوازل شفافة داخل البرادات لعزل الهواء الخارجي للمحافظة على التبريد مع إرفاق صور للسيارات، كما اشترطت الهيئة أن تكون الشركة حاصلة على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم، وحاصلة على شهادة الجودة والخبرة في مجال الإعاشة، وتقديم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال العامين السابقين، على أن يكون العاملون بالشركة من الكوادر البشرية المدربة والحاصلة على الشهادات الصحية المعتمدة لممارسة النشاط.

مكونات لوجبة لإفطار

التمر

اللبن الزبادي

الخبز

الدقة

عبوة ماء

الإضافات

مكسرات

كب كيك

فطيرة

معمول

قشطة

تمر محشي