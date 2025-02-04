شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - غادر الرياض اليوم الاثنين، فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي - الوزير المرافق -، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.