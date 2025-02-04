شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: منخفض سطحي جاف وارتفاع درجات الحرارة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، أن ‏غدًا الأربعاء، مع وصول المنخفض الجوي السيبيري إلى شرق المتوسط وبسبب نشاط التيار النفاث يتكون منخفض سطحي جاف ( غير فعال ) شمال المملكة.

وقال العصيمي، أنه يسبب نشاط الرياح السطحية على نطاق واسع مثيرة للغبار احيانا

مع ارتفاع درجات الحرارة وأجواء دافئة بشكل عام.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.



