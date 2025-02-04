6 مناطق ترفض البيوت المحمية

سجلت البيوت المحمية المزروعة بالخضروات 121.028 بيوت محمية خلال عام 2023، بمساحة 7043 هكتارًا، وسيطرت منطقة الرياض على البيوت المحمية بـ45%، بينما سجلت 6 مناطق ممثلة في: الحدود الشمالية، وجازان، والجوف، والباحة، ومكة المكرمة، وحائل، أقل مناطق المملكة بيوت محمية.

إنتاج البيوت

كشف تقرير الإحصاءات الزراعية لعام 2023، البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، ومساحة البيوت المحمية والإنتاج، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 720.780 طنًا، وحصدت 6 مناطق أقل مناطق المملكة بيوت محمية مزروعة بالخضروات، حيث سجلت الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بيوت محمية بـإجمالي 93 «بيوت محمية» بـ0.07%، وحلت جازان ثانيًا بإجمالي 141 «بيوت محمية» بـ0.11%، وجاءت الجوف ثالثًا بإجمالي 1469 «بيوت محمية» بـ1.21%، والباحة رابعًا بإجمالي 1686 «بيوت محمية» بـ1.39%، ومكة المكرمة خامسًا بإجمالي 2702 «بيوت محمية» بـ2.23%، وحائل سادسًا بإجمالي 3390 «بيوت محمية» بـ3%.

الرياض تستحوذ

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، حيث بلغت إجمالي البيوت المحمية 53.914 «بيوت محمية» بـ45%، وحلت منطقة القصيم ثانيًا، بإجمالي 14.790 ألف بيوت محمية بـ12%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 12.133 ألف بيوت محمية بـ10%، وتبوك رابعًا بإجمالي 9239 بيوت محمية بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 8749 «بيوت محمية» بـ7%، ونجران سادسًا، بإجمالي 6573 «بيوت محمية» بـ5.43%، والمدينة المنورة سابعًا، بإجمالي 6149 «بيوت محمية» بـ5%.

الأكثر إنتاج

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في إنتاج البيوت المحمية المزروعة بالخضروات، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 353.461 ألف طن بـ49%، وحلت منطقة القصيم ثانيًا بإنتاج 93.466 ألف طن بـ13%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بإنتاج 70.969 ألف طن بـ10%، وتبوك رابعًا بإنتاج 49.470 ألف طن بـ7%، وعسير خامسًا بإنتاج 45.197 ألف طن بـ6%، ونجران سادسًا بإنتاج 31.304 ألف طن بـ4%.

أكثر المناطق بيوت محمية

الرياض: 45%

القصيم: 12%

الشرقية: 10%

تبوك: 8%

عسير: 7%

الأقل بيوت محمية بالخضروات

الحدود الشمالية: 0.07%

جازان: 0.11%

الجوف: 1.21%

الباحة: 1.39%

مكة المكؤمة: 2%

الأكثر إنتاجا:

الرياض: 49%

القصيم: 13%

الشرقية: 10%

تبوك: 7%

عسير: 6%

نجران: 4%