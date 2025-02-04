شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| حملات تطوعية لاستزراع المنجروف في 5 مدن ساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حملات تطوعية في خمس مدن ساحلية بالمملكة لاستزراع أشجار المانجروف، وذلك بالتزامن مع تفعيل اليوم العالمي للأراضي الرطبة.

ونظم المركز بالشراكة المجتمعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبعض المؤسسات المهتمة بالبيئة فرصًا تطوعية لزراعة المانجروف في بعض المناطق المملكة.





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وأوضح الدكتور صالح آل زمانان، مدير إدارة غابات المنجروف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن هذه الحملات، التي شملت مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، شهدت مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجمعيات غير الربحية والمتطوعين والمواطنين.

وأشار إلى أن غابات المنجروف تُعتبر جزءًا أساسيًا من الأراضي الرطبة، والتي تشمل أيضًا الشعاب المرجانية والواحات والسدود والبحيرات.



تعزيز الثروة السمكية



وشدد على الأهمية القصوى التي تكتسبها غابات المنجروف، لما توفره من فوائد جمة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى الصعيد البيئي، تساهم هذه الغابات في مواجهة التغيرات المناخية وتخفيف انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى توفير الأكسجين، أما على الصعيد الاقتصادي، فهي تعزز الثروة السمكية وتوفر بيئة حاضنة للأحياء البحرية المتنوعة.

أكد آل زمانان على التنوع البيئي الفريد الذي تتمتع به المملكة، والذي يتجلى في الطبيعة الخلابة للجزر التي تحتضن أشجار المنجروف.

ودعا الجميع إلى المساهمة في حماية هذه البيئات الهامة، من خلال المشاركة في الحملات التطوعية التي يُطلقها المركز عبر منصاته الرسمية.