شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إيقاف إدخال إجازات المعلمين عبر حساب مدير المدرسة في نظام نور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن إيقاف خدمة إدخال الإجازات للمعلمين والمعلمات عبر حساب مدير المدرسة في نظام نور، حيث سيتم اعتماد إدخال الإجازات مباشرة من خلال حساب المعلم في نظام فارس الإلكتروني.

جاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للكوادر التعليمية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يحقق الكفاءة والشفافية في تقديم الطلبات واعتمادها.



توحيد الإجراءات التعليمية



ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط الوزارة لتطوير الأنظمة التقنية وتوحيد الإجراءات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رقمنة الخدمات وتيسير الوصول إليها بطرق سريعة وآمنة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحديث في تعزيز تجربة المستخدمين، وتحقيق مزيد من الكفاءة التشغيلية داخل المنظومة التعليمية.



وقد بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، الموافق 3 فبراير 2025، حيث أصبح إلزامًا على جميع الكوادر التعليمية استخدام نظام فارس لإتمام جميع الطلبات المتعلقة بالإجازات ابتداءً من هذا التاريخ.



يُذكر أن نظام نور يُعد منصة شاملة لإدارة العمليات التعليمية، ويوفر العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بينما يُعتبر نظام فارس نظامًا إداريًا متخصصًا يتيح للمعلمين والمعلمات تقديم طلبات الإجازات ومتابعة الإجراءات الإدارية والمالية بسهولة عبر منصة إلكترونية متقدمة.



وأكدت وزارة التعليم على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية للحصول على أي تفاصيل إضافية أو تحديثات مستقبلية تتعلق بهذا الموضوع.