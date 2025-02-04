زلزالان بقوة 4.7 درجة يضربان بحر إيجه غرب تركيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2025, 6:19 صباحاً

ضرب زلزالان بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، بحر إيجه- غرب تركيا. وأفاد بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بأن الزلزال الأول وقع على عُمق 7 كيلومترات، في وقتٍ متأخرٍ، أمس الإثنين، فيما وقع الزلزال الآخر بعد 30 دقيقة من الزلزال الأول، وكان على عُمق 13.88 كيلومتر. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالَيْن.

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