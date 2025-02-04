انت الان تتابع صديقان يقطعان 10.000 كلم على الأقدام للوصول إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2025, 5:36 صباحاً

انطلق رجلان ماليزيان في رحلة سيراً على الأقدام، تمتد لمسافة 10.000 كيلومتر، من ماليزيا إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة. وأوضح الرجلان، اللذان يبلغان من العمر 34 و43 عاماً، أنهما لم يحدّدا موعداً دقيقاً لوصولهما إلى مكة المكرّمة، لكنهما يخطّطان لقطع ما لا يقل عن 30 كيلومتراً يومياً، مع اتباع المسار نفسه الذي سلكه عديدٌ من المسافرين مشياً إلى السعودية في السابق. ويواصل الرجلان حالياً رحلتهما باتجاه مدينتَي لاهور وكراتشي الباكستانيتَيْن، قبل أن يُكملا طريقهما عبر إيران وصولاً إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى مكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية لإتمام رحلتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر صديقان يقطعان 10.000 كلم على الأقدام للوصول إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.