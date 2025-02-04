شكرا لمتابعة خبر عن أخصائية: يمكن منع هروب العاملات بتقديم حوافز لهن قبل رمضان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت خلود العصفور، أخصائية اجتماعية، إنه يمكن منع هروب العاملات قبل شهر رمضان بتقديم حوافز كهدية رمضانية بدلاً من الوعود بزيادة رواتبهن.

وأكدت أن البعض قد يعرض على العاملة المنزلية راتب أعلى يدفعها للهرب من المنزل الذي تعمل فيه، لذلك يجب أن تقديم حوافز كهدية.

وشددت على ضرورة التأكد من الأمان في المنزل باستخدام الكاميرات، وذلك بحسب ما ذكرته خلال استضافتها بقناة SBC.

وأشارت إلى أن الضغط النفسي على العمالة المنزلية قد ينتج من تكليفاتهم الزائدة، الإهانة، وتأخير الرواتب، مما يؤدي إلى إصابتها بقلق واكتئاب.

ولفتت إلى أن دور العمالة المنزلية يصبح سلبيًا عندما يتم تحميلهم مهام مثل التربية والتوجيه دون إشراف، ويجب أن تقتصر مهامهم على الأعمال المحددة مع ضرورة المتابعة.