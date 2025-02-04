شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 25 للوقود.. دخول 340 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات غزة

دعم السعودية لغزة

الدمام - شريف احمد - دخلت 340 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، إلى قطاع غزة عن طريق معبري العوجة البري وكرم سالم جنوب شرق القطاع.ويأتي من بينها 25 شاحنة وقود، و5 شاحنات غاز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري.وبلغ إجمالي الشاحنات التي أدخلت إلى قطاع غزة بلغ 2810 شاحنات خلال الأيام الماضية.ومن بينها 2626 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، و184 شاحنة وقود وغاز الطهي.ولفت إلى أن معبر رفح البري استقبل اليوم 33 مصابًا فلسطينيًا، و70 مرافقًا لهم، للعلاج بالمستشفيات المصرية.وكانت وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 56 لدعم غزة.ويسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وتحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية، فيما وصلت تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.