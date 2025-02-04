شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة بين كاوست والمعهد الإيطالي للتقنية.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

اتفاقية كاوست والمعهد الإيطالي للتقنية

استراتيجية كاوست لتعزيز الابتكار

تطوير القدرات البحثية

الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اتفاقية مع المعهد الإيطالي للتقنية (IIT).وتستهدف تعزيز التعاون البحثي في مجال علوم الحياة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات إعادة التأهيل، وتقنيات النانو.كما تهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين كاوست والمعهد الإيطالي للتقنية، مع التركيز على تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تستفيد من نقاط القوة لدى المؤسستينزوتشمل برامج أكاديمية لتبادل الطلبة والباحثين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات علمية لنقل نتائج الأبحاث المبتكرة إلى القطاع الصناعي.وتُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة في تسريع عجلة الابتكار والتصدي للتحديات العالمية عبر دمج التقنية المتقدمة مع الخبرة العلمية.وفي هذا السياق أكد نائب رئيس كاوست للأبحاث الدكتور بيير ماجيستريتي، التزام (كاوست) مع المعهد الإيطالي للتقنية بالريادة في الأبحاث المؤثرة.وكذلك السعي إلى تسريع تطوير الحلول التي تستهدف بعضًا من أهم التحديات التي تواجه العالم، لا سيما في مجالات علوم الحياة والروبوتات.وأوضح عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحسابية (CEMSE) في كاوست الدكتور جيانلوكا سيتي أن هذه الشراكة تتماشى تمامًا مع استراتيجية كاوست لتعزيز الابتكار من خلال الأبحاث التعاونية.هذا بالإضافة إلى دمج الخبرات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية النانو مع القدرات البحثية المتميزة للمعهد الإيطالي للتقنية، والتمكن من تطوير تطبيقات عملية تخدم المملكة وبقية العالم.ويعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه، التزام كاوست المستمر بتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في تطوير قدراتها البحثية والإسهام في التقدم العلمي.وتتطلع الجامعة عبر إنشاء مثل هذه الشراكات الواعدة إلى تحقيق إنجازات كبيرة في الابتكار ومعالجة التحديات الرئيسة في مختلف الصناعات.