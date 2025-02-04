شكرا لمتابعة خبر عن الشاعر قبلان بن لويف: عندك خبزة صادقني ما عندي صداقة مجانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الشاعر قبلان بن لويف، عن أنه لا يحب الصداقة المجانية فالجلوس عند إحدى زوجاته أحب له من تلك الصداقات.

وقال بن لويف خلال استضافته عبر برودكاست سمرة: “عندك خبزة صادقني ، أنا ما عندي صداقة مجانية، جلوسي عند وحده من نسواني أحصل عندها الدفء و الأكل و هبة الريح، أحب لي منك”.

وكان لويف قد تحدث مؤخرا عن تحول حاله بشكل مفاجئ من صاحب مكانة وغنى إلى الفقر، واصفًا سنوات فقره بأنها 7 سنوات عجاف ، قائلا: “مرت عليا سنوات عجاف، لو أنها على جبل لانهد، تغيروا الناس معي وكلمتي ما صارت تسمع، وما صارت تجيني دعوات وتركوني الناس”.

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