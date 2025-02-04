شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

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رياح وأتربة على الرياض

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حالة الطقس

رياح شديدة

أتربة مثارة

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أتربة مثارة

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طقس الصباح الباكر

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أماكن انتشار الضباب

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الدمام - شريف احمد - يتوقعفي تقريره عناليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاءوتشهد وادي الدواسر رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعكما يُتوقع أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًاتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتمكة المكرمة: الليث والقنفذةعسير: البرك والقحمةجازان: الدرب وبيش