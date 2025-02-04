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طقس المملكة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • طقس المملكة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة 1/3
  • طقس المملكة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة 2/3
  • طقس المملكة.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة 3/3

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

رياح وأتربة على الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.
وتشهد وادي الدواسر رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساع’.

أتربة مثارة

كما يُتوقع أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.
رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض - واس

طقس الصباح الباكر

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الليث والقنفذة.
عسير: البرك والقحمة.
جازان: الدرب وبيش.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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