شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

طقس الصباح الباكر

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمن رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.وتشهد وادي الدواسر رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساع’.كما يُتوقع أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.مكة المكرمة: الليث والقنفذة.عسير: البرك والقحمة.جازان: الدرب وبيش.