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طقس الثلاثاء.. رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.
وتشهد وادي الدواسر رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساع’.

أتربة مثارة

كما يُتوقع أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.

طقس الصباح الباكر

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الليث والقنفذة.
عسير: البرك والقحمة.
جازان: الدرب وبيش.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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