- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء.
وتشهد وادي الدواسر رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساع’.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
عسير: البرك والقحمة.
جازان: الدرب وبيش.
وتشهد وادي الدواسر رياحًا شديدة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساع’.
أتربة مثارةكما يُتوقع أن تشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف أتربة مثارة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترًا.
طقس الصباح الباكرتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: الليث والقنفذة.
عسير: البرك والقحمة.
جازان: الدرب وبيش.