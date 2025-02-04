شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
عسير: البرك والقحمة.
جازان: الدرب وبيش.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من سكاكا وطريف والقريات بـ3 درجات، ثم القصيم وتبوك، سجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت رفحاء والرياض وعرعر وسجلت كل منها 5 درجات.
تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابمكة المكرمة: الليث والقنفذة.
عسير: البرك والقحمة.
جازان: الدرب وبيش.
أقل درجات حرارةسجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت حائل درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من سكاكا وطريف والقريات بـ3 درجات، ثم القصيم وتبوك، سجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت رفحاء والرياض وعرعر وسجلت كل منها 5 درجات.