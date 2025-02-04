شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من 3 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: الليث والقنفذة.

عسير: البرك والقحمة.

جازان: الدرب وبيش. أقل درجات حرارة سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت حائل درجتين مئوية .

وفي المرتبة الثانية جاءت كل من سكاكا وطريف والقريات بـ3 درجات، ثم القصيم وتبوك، سجلتا 4 مئوية .

وأخيرًا جاءت رفحاء والرياض وعرعر وسجلت كل منها 5 درجات .