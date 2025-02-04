شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة استراتيجية.. الرئيس السوري يشكر المملكة على حفاوة الاستقبال والان نبدء بالتفاصيل



وقال "الشرع" على صفحته الرسمية في "إكس": "نتقدم مجددًا بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية

علاقة استراتيجية بين المملكة وسوريا وأضاف: وسيؤسس هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية.

وواصل: وإننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية لا يمكننا إلا أن نشكر أيضا أصحاب المعالي والسعادة الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة.

ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسوريا وشعبها.

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الشكر والتقدير للمملكة على الاستضافة المميزة.وقال "الشرع" على صفحته الرسمية في "إكس": "نتقدم مجددًا بالشكر والتقدير الكبير للاستضافة المميزة التي حفتنا بها المملكة العربية السعودية وشعبها الأصيل، بدءًا من الاستقبال الأخوي الذي يعبر عن عمق العلاقة بين سوريا المملكة العربية السعودية، مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ".وأضاف: وسيؤسس هذا اللقاء بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين وتوطد العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وباقي القطاعات الخدمية.وواصل: وإننا إذ نغادر المملكة العربية السعودية لا يمكننا إلا أن نشكر أيضا أصحاب المعالي والسعادة الذين أشرفوا على زيارتنا ورافقونا واستقبلونا في زيارتنا للرياض ثم جدة ومكة المكرمة.ونعبر كذلك عن سعادتنا وتشرفنا بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة والصلاة والدعاء لسوريا وشعبها.