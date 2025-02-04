شكرا لمتابعة خبر عن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أن الشروط تشمل أن يكون المستفيد سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.

وأضافت أن الشروط تشمل أيضا أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وأن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الممتلكات التي تحددها اللائحة.

وأكدت على ضرورة أن يلتزم المستفيد باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.