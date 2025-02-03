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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المملكة لديها صندوق سيادي رائع وسنسعى للحاق بها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيًا توجيهيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق استثمار مملوك للحكومة الأمريكية.
وقال ترامب: سنعمل على إنشاء الصندوق السيادي الخاص بأمريكا، وفي وقت قصير سيكون لدينا أحد أكبر السيادية.
وبحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، أوضح ترامب أنه يمكن استخدام هذا الصندوق لشراء جزء من منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة تيك توك إذا نجح في إيجاد مشتر أمريكي لها.
وقال ترامب اليوم الاثنين في المكتب البيضاوي، إن تيك توك مثالًا على ما يمكن وضعه في صندوق ثروة سيادي جديد.
وكلف ترامب كلا من وزير الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هوارد لوتنيك بوضع أسس إنشاء الصندوق، الذي قد يحتاج إلى موافقة الكونجرس.
وقال ترامب: سنعمل على إنشاء الصندوق السيادي الخاص بأمريكا، وفي وقت قصير سيكون لدينا أحد أكبر السيادية.
إشادة بالصندوق السيادي السعوديوتابع: فعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي رائع وسنسعى للحاق بها.
وبحسب وكالة "أسوشيتدبرس"، أوضح ترامب أنه يمكن استخدام هذا الصندوق لشراء جزء من منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة تيك توك إذا نجح في إيجاد مشتر أمريكي لها.
وقال ترامب اليوم الاثنين في المكتب البيضاوي، إن تيك توك مثالًا على ما يمكن وضعه في صندوق ثروة سيادي جديد.
صندوق الثروة السيادي في أمريكاوأضاف "يمكننا وضع هذا في صندوق الثروة السيادي، سواء فعلنا ذلك أو بالاشتراك مع أشخاص بالغي الثراء، فالخيارات كثيرة.. لكن يمكننا وضعه على سبيل المثال في الصندوق.
وكلف ترامب كلا من وزير الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هوارد لوتنيك بوضع أسس إنشاء الصندوق، الذي قد يحتاج إلى موافقة الكونجرس.