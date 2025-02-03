شكرا لمتابعة خبر عن تساؤلات حول سيدة محجبة تسير مع الشرع أثناء أدائه العمرة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار ظهور سيدة محجبة برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع ، أثناء أداء مناسك العمرة، الكثير من التساؤلات.

وأظهر مقطع فيديو لقناة العربية بالإضافة إلي مقاطع أخري تداولها ناشطون وصحفيون سوريون، سيدة تسير مع الشرع جنبا إلي جنب في الحرم المكي، فيما أظهرت فيديوهات أخري دخولها معه إلي الكعبة المشرفة وسط تكهنات بأنها زوجته لطيفة الشرع دون تأكيدات رسمية.

وكان الرئيس الشرع قد قدم زوجته لطيفة في وقت سابق للمجتمع النسائي في دمشق، حيث استقبلها الوفد النسائي بحرارة وتبادلا الأحاديث.

وأدى الرئيس السوري أحمد الشرع، مناسك العمرة اليوم، وخلال زيارته فُتح له باب الكعبة المشرفة، ليصلي بداخلها، وذلك على خلفية زيارته الرسمية الأولى للمملكة، بعد توليه منصب رئيس الجمهورية السورية، في 29 يناير 2024.

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