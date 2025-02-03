1.8 مليون شجرة وزهرة بالجوف

غرست أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل أكثر من 1.8 مليون شجرة وزهرة حولية وموسمية بمدينة سكاكا خلال العام الماضي 2024م، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة وأنسنة المدن.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن التقرير الإحصائي لإدارة الحدائق والتجميل كشف عن زراعة 48526 شجرة، و855600 زهرة حولية شتوية، و622500 زهرة برية موسمية، و312 ألف شتلة من مغطيات التربة خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى تهيئة وقص أكثر من 1.2 مليون م2 من المسطحات الخضراء، وزراعة 87 ألف م2 من مسطحات النجيل.