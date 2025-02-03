1.8 مليون شجرة وزهرة بالجوف

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن التقرير الإحصائي لإدارة الحدائق والتجميل كشف عن زراعة 48526 شجرة، و855600 زهرة حولية شتوية، و622500 زهرة برية موسمية، و312 ألف شتلة من مغطيات التربة خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى تهيئة وقص أكثر من 1.2 مليون م2 من المسطحات الخضراء، وزراعة 87 ألف م2 من مسطحات النجيل.
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