إتلاف مليون كجم أغذية غير صالحة

أسفرت جهود الرقابة الصحية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خلال عام 2024، عن إتلاف أكثر من 1.1 مليون كيلوجرام من اللحوم والخضروات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف كامل لـ5.291 رأسًا من الماشية بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

كما نُفذت عمليات إتلاف جزئي لـ141.887 ذبيحة لوجود مخالفات صحية جزئية.

وتضمنت جهود فرع البيئة بالرياض، تجهيز أكثر من 2.2 مليون ذبيحة، ضمن الخطة التشغيلية لـ62 مسلخًا في المنطقة؛ وذلك لضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على المسالخ والأسواق، وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.