منصة طلابية تقود الابتكار في المملكة

تحت رعاية رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور محمد السقاف، تستضيف الجامعة الثلاثاء 4 فبراير، ولمدة يومين، مؤتمر جسر للأبحاث العالمية (GSR)، وهو أكبر مؤتمر طلابي من نوعه في المنطقة وأحد القلائل على مستوى العالم التي ينظمها الطلاب بالكامل.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، وربط الأكاديميين بالصناعات المختلفة من خلال منصة ديناميكية تسهم في تبادل الأفكار، واستعراض الأبحاث الرائدة، وتشجيع الابتكار.

ويعكس شعار المؤتمر «من الطلاب إلى الطلاب» رسالة تمكين وتحفيز للطلاب محليًا وعالميًا، مقدمًا لهم فرصة استثنائية للانخراط في أحدث التطورات البحثية، وبناء شبكات تواصل مع خبراء ورواد في مجالات متعددة.

يستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين في 12 جلسة رئيسية، وأكثر من 25 جلسة نقاشية، إضافةً إلى معارض المشروعات البحثية، وورش العمل المتخصصة، والمعرض المصاحب، بالإضافة إلى هاكاثون يضم أكثر من 800 مشارك يعملون على تطوير حلول مبتكرة لمشكلات حقيقية في مختلف المجالات.

يعدّ مؤتمر جسر نقطة التقاء للباحثين والطلاب الموهوبين من مختلف التخصصات، حيث يتاح لهم استكشاف أحدث التقنيات، والتفاعل مع شخصيات بارزة في الأوساط الأكاديمية والصناعية، مما يعزز فرصهم المهنية ويمنحهم رؤية أعمق حول التوجهات المستقبلية للبحث العلمي.

ويتماشى مؤتمر جسر مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال دعمه للابتكار، وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل، كما يسهم في تعزيز الاستدامة من خلال الترويج للممارسات البحثية المسؤولة، مما يرسّخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للبحث والتطوير.