تأهيل المواقع المتدهورة شرق ووسط المملكة

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروعًا لدراسة وتقييم المواقع المتدهورة في المملكة وفق أفضل الطرق والتقنيات العالمية المعتمدة، وإعداد خطط لإعادة التأهيل لمناطق شرق ووسط المملكة الواقعة ضمن حدود منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وذلك في إطار خطة تشمل العديد من مناطق المملكة، تماشيًا مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

أحدث التقنيات

يهدف المشروع إلى تحديد مواقع الأراضي المتدهورة والمسببات المباشرة وغير المباشرة للتدهور بنطاق المناطق الإدارية المحددة، ووضع خطة مستقبلية لرصد ومراقبة وتقييم تدهور الأراضي، تتناسب مع الوضع المحلي والنطاق الوطني بأحدث التقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى وضع خطة مستقبلية لتأهيل مواقع الأراضي المتدهورة ومراقبة وتقييم برامج وخطط التأهيل على مختلف الفترات (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى)، لاستصلاح الأراضي وفق أفضل الممارسات العالمية.

طرق وآليات

من المقرر أن يجرى المركز -خلال هذا المشروع- تقييمًا شاملًا باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحديد شدة التدهور، فضلًا عن تنفيذ التحاليل الميدانية المخبرية عن طريق أخذ عينات من التربة والنبات والمياه، وإجراء تقييم اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي لمناطق الدراسة. وبناءً عليه، تم تحديد الطرق والآليات التفصيلية لتنفيذ البرامج والخطط لتأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة، وإجراء دراسة لترتيب المواقع المُحدّدة التي تحتاج لاستصلاح بحسب الأولوية.