تسليم ذوي شهيد الواجب عبده متحمي وسام الملك عبدالعزيز

شكاوى المستفيدين تلغي ترخيص مقدم خدمات المياه حددت لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والتي أقرها وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، شروط... أبها: أبها: دوت الخليج 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ منع بناء سكن بالمساجد المعاد بناؤها منعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بناء سكن للإمام أو المؤذن أو أوقاف تجارية على علو المسجد المعاد بناؤه، إذا لم يكن ذلك... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ إضافة صنفين للسفر الرمضانية بالمسجد النبوي سمحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، لمقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان هذا العام، بإمكانية إضافة صنفين على... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ 6 مناطق ترفض البيوت المحمية سجلت البيوت المحمية المزروعة بالخضروات 121.028 بيوت محمية خلال عام 2023، بمساحة 7043 هكتارًا، وسيطرت منطقة الرياض على البيوت المحمية بـ45%،... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل نظّمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، ورشة عمل قيادات لمتابعة المشروعات التنموية في محافظة الجبيل، وذلك في النادي... الجبيل: دوت الخليج الجبيل: دوت الخليج 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ تأهيل المواقع المتدهورة شرق ووسط المملكة أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروعًا لدراسة وتقييم المواقع المتدهورة في المملكة وفق أفضل الطرق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ إتلاف مليون كجم أغذية غير صالحة أسفرت جهود الرقابة الصحية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض خلال عام 2024، عن إتلاف أكثر من 1.1 مليون كيلوجرام من... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 شعبان 1446 هـ 04 شعبان 1446 هـ

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