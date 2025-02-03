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شكرا لقرائتكم خبر عن حائل تتصدر.. 9 أماكن في قائمة أقل درجات الحرارة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت حائل درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من سكاكا وطريف والقريات بـ3 درجات، ثم القصيم وتبوك، وسجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت رفحاء والرياض وعرعر وسجلت كل منها 5 درجات.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 8 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 23 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 3 درجة مئوية.
- الباحة 8 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجة مئوية.
- سكاكا 3 درجات مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 9 درجات مئوية.
- الخرج 6 درجة مئوية.
- المجمعة 5 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 10 درجة مئوية.
- الدوادمي 5 درجات مئوية.
- شرورة 12 درجة مئوية.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة الساحلية منها.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من سكاكا وطريف والقريات بـ3 درجات، ثم القصيم وتبوك، وسجلتا 4 مئوية.
وأخيرًا جاءت رفحاء والرياض وعرعر وسجلت كل منها 5 درجات.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 8 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 8 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 23 درجة مئوية.
- أبها 9 درجات مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 3 درجة مئوية.
- الباحة 8 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجة مئوية.
- سكاكا 3 درجات مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 9 درجات مئوية.
- الخرج 6 درجة مئوية.
- المجمعة 5 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 10 درجة مئوية.
- الدوادمي 5 درجات مئوية.
- شرورة 12 درجة مئوية.
سماء غائمة جزئيًايتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة الساحلية منها.