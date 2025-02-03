شكرا لقرائتكم خبر عن حائل تتصدر.. 9 أماكن في قائمة أقل درجات الحرارة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة الصغرى

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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سماء غائمة جزئيًا

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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الدمام - شريف احمد - سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقريرعنفقد سجلت حائل درجتين مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من سكاكا وطريف والقريات بـ3 درجات، ثم القصيم وتبوك، وسجلتا 4 مئوية.وأخيرًا جاءت رفحاء والرياض وعرعر وسجلت كل منها 5 درجات.سجلت الدمام 8 درجات مئوية حسب تقريرعنعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاءوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتاليالدمام 8 درجات مئويةمكة المكرمة 23 درجة مئويةالمدينة المنورة 12 درجة مئويةالرياض 8 درجات مئويةجدة 23 درجة مئويةأبها 9 درجات مئويةتبوك 6 درجات مئويةبريدة 6 درجات مئويةحائل 3 درجة مئويةالباحة 8 درجات مئويةعرعر 4 درجة مئويةسكاكا 3 درجات مئويةجازان 25 درجة مئويةنجران 9 درجات مئويةالخرج 6 درجة مئويةالمجمعة 5 درجات مئويةوادي الدواسر 10 درجة مئويةالدوادمي 5 درجات مئويةشرورة 12 درجة مئويةيتوقعفي تقريره عناليوم الاثنين على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحةولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطقكما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة الساحلية منها