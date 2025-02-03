شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوري يغادر جدة بعد أداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر جدة اليوم، الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له، بعد أداء مناسك العمرة.وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.ووصل رئيس الجمهورية السورية في وقت سابق اليوم إلى جدة وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.