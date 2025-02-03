شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 8 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

سماء غائمة جزئيًا

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 8 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 8 درجات مئوية.- مكة المكرمة 23 درجة مئوية.- المدينة المنورة 12 درجة مئوية.- الرياض 8 درجات مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- أبها 9 درجات مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 6 درجات مئوية.- حائل 3 درجة مئوية.- الباحة 8 درجات مئوية.- عرعر 4 درجة مئوية.- سكاكا 3 درجات مئوية.- جازان 25 درجة مئوية.- نجران 9 درجات مئوية.- الخرج 6 درجة مئوية.- المجمعة 5 درجات مئوية.- وادي الدواسر 10 درجة مئوية.- الدوادمي 5 درجات مئوية.- شرورة 12 درجة مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة الساحلية منها.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.