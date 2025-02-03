شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بارت دي ويفر، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة بلجيكا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.