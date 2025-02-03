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ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلجيكا

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واس - الرياض 0 تبليغ

ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلجيكا

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بارت دي ويفر، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة بلجيكا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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