شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الطقس: رياح مثيرة للأتربة وأجواء دافئة نسبيا خلال الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت جمعية الطقس والمناخ عن توقعاتها بشأن الأجواء خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ولفتت إلى أن الثلاثاء المقبل ستكون الأجواء مستقرة ودافئة نسبيا نهارا في معظم مناطق المملكة،فيما ستكون الأجواء الأربعاء دافئة جدًا في معظم مناطق المملكة مع نشاط نسبي في الرياح وقت الظهيرة والعصر على أجزاء من مناطق وسط وشمال المملكة.

وأشارت إلى أن الأجواء يوم الخميس المقبل ستكون رياح غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الحدود الشمالية والجوف وشمال منطقة حائل مع فرص أمطار خفيفة وسريعة نواحي القريات وطريف وحزم الجلاميد.

وأضافت أن رياح غربية متوسطة قد تكدر الأجواء على بقية أجزاء منطقة حائل وما بين القصيم و المدينة المنورة وأقصى غرب منطقة الرياض إلى شرق محافظة الطائف .

وأكدت أن يوم الجمعة سيشهد رياح شمالية باردة جدًا خفيفة إلى متوسطة السرعة تهب على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة تؤدي إلى خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، فيما ستكون الأجواء يوم السبت باردة جدا خصوصا في الصباح الباكر في معظم المناطق خصوصا مناطق شمال ووسط المملكة ، وأجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة .