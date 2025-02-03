شكرا لمتابعة خبر عن ظاهرة فلكية نادرة: قمر آيو يمر أمام كوكب المشتري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن تلسكوب هابل من التقاط مشهد فلكي مذهل يظهر كوكب المشتري وقمره آيو أثناء عبوره أمام وجه المشتري.

ونشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» صورة لهذه الظاهرة الفلكية النادرة، والتي تظهر ظلال قمر آيو على سطح المشتري.

كما أشار المسند إلى أن ظل قمر آيو على سطح المشتري يعكس ظاهرة عبور أو كسوف، حيث يحجب القمر جزءًا من ضوء الشمس الذي يصل إلى الغلاف الجوي لكوكب المشتري العملاق الغازي.