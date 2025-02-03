شكرا لمتابعة خبر عن رئيس سوريا يغادر جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادر جدة اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له، بعد أداء مناسك العمرة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

ووصل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية في وقت سابق اليوم إلى جدة وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.