شكرا لمتابعة خبر عن التعليم توقف إدخال إجازات المعلمين عبر “نور” وتعتمد “فارس” بديلاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم عن إيقاف خدمة إدخال الإجازات للمعلمين والمعلمات من خلال حساب قائد المدرسة في نظام “نور”، على أن يتم الاعتماد كليًا على نظام “فارس” لإتمام هذه الإجراءات.

وبموجب هذا القرار، أصبح على المعلمين تقديم طلبات إجازاتهم بأنفسهم عبر “فارس”، سواء كانت اضطرارية، مرضية، أو استثنائية، مع استمرار إمكانية قادة المدارس في رصد الغياب داخل “نور” مع تحديد نوعه.

ويتيح نظام “فارس” للمديرين إمكانية الاطلاع على سجلات إجازات منسوبي المدارس من خلال خطوات بسيطة داخل النظام، ما يضمن مرونة وسهولة في متابعة الطلبات واعتمادها إلكترونيًا.