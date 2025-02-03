المعاينة والكود لتركيب ألواح الطاقة بالمباني

اشترطت وزارة البلديات والإسكان على استشاري تركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمباني معاينة المبنى قبل بدء إجراءات تصريح تركيب منظومة الطاقة الشمسية؛ لضمان تحمل المبنى جميع الأحمال الإنشائية المتوقعة، طبقا لكود البناء السعودي للأحمال، وكذلك التأكد من رخصة البناء والمخططات المعتمدة، وتصميم ورسومات منظومة الطاقة الشمسية المراد تركيبها.

شقوق طولية

شددت ضوابط واشتراطات الوزارة، على ضرورة أن يشمل التقرير الفني نتائج الفحص البصري التي تمت على المباني الخرسانية ومطابقتها مع المخططات المعتمدة، على أن يتضمن التقرير عناصر فنية هامة أبرزها عدم وجود هبوط بالأساسات نتيجة الشروخ، أو وجود النمل الأبيض، وسلامة الأساسات من التلف أو تآكلها نتيجة وجود المياه الجوفية في الأسفل. كما اشتملت الضوابط على عدم وجود شقوق طولية، أو تآكل الغطاء الخرساني وحديد التسليح، أو وجود ميلان أو انحراف في الأعمدة. ومقاومتها للإجهادات، وتحملها للأوزان المتوقعة لمنظومة الطاقة الشمسية الجديدة، مع سلامة السقف من وجود نتوءات، أو رطوبة نتيجة تلف العزل المائي.

منشآت فولاذية

كذلك يجب أن يشمل التقرير الفني نتائج الفحص البصري التي تمت على المباني الفولاذية، والتي تتضمن عناصر فنية هامة أبرزها مطابقة جميع مكونات وعناصر المخططات التصميمية المعتمدة للمنشأة مع المبنى القائم، مع فحص الأماكن غير المدهونة بدهان الوقاية للمنشآت الفولاذية، والتأكد من عدم وجود الصدأ، أو انبعاثات أو التواءات أو تشوهات في العناصر الإنشائية للهيكل التي تسبب انخفاض مقاومة المنشأة للأحمال.

أنواع أسطح التثبيت

01 المائلة

02 المستوية

03 الأرض

طرق التثبيت

بلاطات من البلاستيك أو الألومنيوم

الأسطح المعدنية المموجة

المسامير

الكتل الخرسانية