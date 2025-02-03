السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 803 سلال غذائية و803 حقائب صحية في مدينة حارم بمحافظة إدلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 803 سلال غذائية و803 حقائب صحية في مدينة حارم بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 4.818 فردًا بواقع 803 أسر، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2025م.

ويأتي ذلك في سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من معاناته.

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