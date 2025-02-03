السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2025م، من انتزاع 732 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 31 لغمًا مضادًا للدبابات، و11 لغمًا مضادًا للأفراد، و685 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين، وفي محافظة لحج تم نزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوهط، ولغمين مضادين للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المضاربة.وفي محافظة مأرب استطاع الفريق نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ونزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و22 لغمًا مضادًا للدبابات و315 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.وفي محافظة تعز نزع الفريق 6 ألغام مضادة للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و312 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية المخاء، و3 ألغام مضادة للدبابات و40 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير حتى الآن إلى 4.094 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 480 ألفًا و526 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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