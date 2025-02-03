السعودية | الهلال الأحمر بالجوف يوزع الكسوة الشتوية ضمن مبادرة “شتاؤنا دفء“

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365 - متابعات

نفذ الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، ممثلًا بفريق التطوع، مبادرة “شتاؤنا دفء” التي استهدفت توزيع 100 كسوة شتوية بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار على العمال والأسر المحتاجة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء.

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التطوعية التي يحرص الهلال الأحمر على تنفيذها سنويًا ، مشيدًا بدور المتطوعين في إيصال المساعدات لمستحقيها وترسيخ ثقافة العمل الإنساني.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ مفهوم العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث يواصل فريق التطوع بالهلال الأحمر تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة وإحداث أثر إيجابي في المجتمع.

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